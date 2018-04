Deel dit artikel:











Plons! De buitenzwembaden in Drenthe zijn weer open In Bosbad Vledder was een cursus (foto: Jeroen Kelderman / RTV Drenthe)

ASSEN - Het weer nodigt niet direct uit tot een frisse duik, maar dat weerhield een flink aantal buitenbaden in Drenthe er niet van om de deuren dit weekend te openen.

Geschreven door Jeroen Kelderman

Wat misschien nog wel belangrijker was: de opkomst viel niet tegen. RTV Drenthe ging langs bij drie buitenbaden die dit weekend opengingen. Overal waren zwemmers die de eerste duik van het seizoen namen.



Bosbad Noord-Sleen

De temperatuur van het water in Bosbad Noord-Sleen is 24 graden. Bas en Ties zijn de eerste bezoekers die vandaag het water induiken, terwijl hun vader toekijkt vanaf de kant. "Het water is lekker warm", zegt Bas. Het bad ziet er prachtig blauw uit, omdat het helemaal opnieuw is geverfd.



Het Bosbad Noord-Sleen heeft de kiosk dit jaar in eigen beheer genomen. Een van de voordelen daarvan is dat er iedere middag twee mensen in het bad aanwezig zijn. "En dat komt de veiligheid ten goede", zegt teamleider Nicole Piening.



Via een actie op Facebook konden bezoekers een naam bedenken voor de kiosk. De uiteindelijke naam van de kiosk, De Spetter, werd gisteren onthuld.



Bosbad Zwinderen

De temperatuur van het water in het Bosbad Zwinderen is 25 graden. De officiële opening van het seizoen was hier eerder deze week al, dus dit weekend is er geen speciaal moment. In het bad zwemmen een groepje middelbare scholieren en twee dames. "Mij niet op de foto zetten, want dan wordt je foto overbelicht", grapt een van de dames terwijl ze van de duikplank springt, doelend op haar witte huid.



Het zwembad heeft deze winter opnieuw zonnepalen bijgeplaatst langs de rand van het zwembad. "We zijn vorige jaar begonnen met 48 panelen op de kiosk. Daar zijn er nu 72 bijgekomen", zegt Grietje Lanting-Ruinemans van Bosbad Zwinderen.



Bosbad Vledder

De temperatuur van het water in Bosbad Vledder is 22 graden. Het zwembad kreeg gisteren de Licentie Nationale Zwemdiploma's, een landelijk kwaliteitskeurmerk van de Nationale Raad Zwemveiligheid en daar zijn ze trots op.



In het bad werd ook een cursus gegeven over wat je moet doen als je auto te water raakt. "Nou het was best wel koud en niet eens heel erg eng", zegt een van de deelneemsters. "Ik had verwacht dat het veel enger zou zijn en dat ik in paniek zou raken, maar dat viel wel mee."