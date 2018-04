Deel dit artikel:











Ondernemen in Drenthe: Op roadtrip door eigen provincie Martin en Manilde Matthijsse van Tralaluna (foto: Robbert Oosting/RTV Drenthe)

MANTINGE - Het lijkt misschien meer iets dat je in een groot land met lange wegen doet, maar ook bij ons in Drenthe kun je prima een roadtrip maken.

Geschreven door Robbert Oosting

Tenminste, dat menen Martin en Manilde Matthijsse van Tralaluna in Mantinge. Het echtpaar verhuurt campers, caravans en busjes om al roadtrippend door Drenthe te trekken.



Bed-en-breakfast op wielen

"Het begon een beetje toen we onze eerste date hadden", vertelt Manilde. "We gingen klussen in Martins huis om een bed-en-breakfast te maken." Martin vult haar aan. "Daarna hebben we een kampeerbus aangeschaft. Die gingen we opknappen. Toen-ie af was zijn we er zelf mee op pad gegaan. En toen dachten we: het is eigenlijk ook wel leuk om te verhuren."



Roadtrip

"Van één bus kwamen twee bussen, drie en nu hebben we er zes", vertelt Martin. "In het begin dacht ik vaak: oh, de eerste bus is op pad. Gaan mensen er netjes mee om en komen ze op de goede plekken terecht?", zegt Manilde. "Dus we dachten: als we een paar tips meegeven van: dat is een leuk kampeerterrein, dan komt het wel goed. Dat bleek eigenlijk wat mensen graag willen."



Nu is het mogelijk om bij Tralaluna volledig verzorgde roadtrips door Drenthe te boeken. "Alles is klaar", zegt Martin. "Beddengoed, alles geregeld."



Tiny houses

Naast de camper- en busjesverhuur zijn de twee ook bezig met een nieuw project. "Tiny houses on wheels", zegt Manilde enthousiast. De verrijdbare kleine huisjes komen straks op mooie plekken in de provincie te staan als de crowdfunding en financiering volgens plan verloopt. "Het is niet alleen maar een onderkomen, maar het is proberen om mensen een plek te geven waar ze naar uitkijken en tot rust kunnen komen", besluit Martin.