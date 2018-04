Deel dit artikel:











Tijmen Eising in het gips na PWZ Zuidenveldtour

WIELRENNEN - Tijmen Eising heeft gisteren hoogstwaarschijnlijk z'n pols gebroken bij een valpartij in de PWZ Zuidenveldtour. De 27-jarige Emmenaar klapte op de keien van Exloo bovenop twee collega's die met de sturen in elkaar haakten.

Geschreven door Karin Mulder

"Ik stond op om m'n fiets te pakken maar ik had meteen pijn in m'n pols. Waarschijnlijk is het een slecht doorbloed botje wat ze op de foto niet kunnen zien. Ik zit nu tien dagen in het gips en dan gaan ze nieuwe foto's maken. Ik hoop dat het meevalt. Als het wel gebroken is dan staat daar zes weken voor", verklaart Eising.



Neutrale auto rijdt over fiets

Meteen na de valpartij was hij getuige van nog een bijzonder moment. Want de neutrale materiaalwagen week uit over het fietspad, om de slachtoffers van de valpartij te ontwijken en reed daarbij over de fiets van de Duitser Mark Dörrie heen. "Die Duitser was goed kwaad, die vloekte het uit", aldus Eising.



De overwinning van zijn ploeggenoot bij METEC: Stef Krul was gisteren nog een pleister op de wond. Het was voor de 22-jarige Fries uit Tjalleberd z'n eerste UCI overwinning ooit.