OV-staking: twee dagen geen Arriva-treinen en minder bussen in Drenthe

ASSEN/EMMEN - Vanwege de landelijke staking in het openbaar vervoer morgen en overmorgen is het onzeker of er bussen rijden in Drenthe.

Dat meldt vervoerder Qbuzz, die het stads- en streekvervoer in Drenthe en Groningen verzorgt, op zijn website. De rechter bepaalde donderdag dat vakbonden FNV en CNV mogen actievoeren om hun eisen voor een nieuwe cao in het openbaar vervoer kracht bij te zetten.Al sinds oktober onderhandelen de bonden met werkgevers over de nieuwe cao. Chauffeurs vinden de werkdruk te hoog, hun salaris te laag en klagen over het gebrek aan plaspauzes.Begin dit jaar legden chauffeurs van Qbuzz ook al het werk neer . Maar de werkgevers en de bonden zijn er nog steeds niet uit.Het is niet gezegd dat er de komende dagen helemaal geen bussen rijden, omdat niet iedere chauffeur lid van de vakbond is. Qbuzz meldt op zijn website dat het pas morgen in de loop van de ochtend duidelijkheid heeft over de hoeveelheid beschikbare chauffeurs. Het adviseert reizigers social media en qbuzz.nl in de gaten te houden.Ook personeel van vervoerde Arriva staakt de komende twee dagen. Dat heeft gevolgen voor het treinverkeer tussen Emmen en Zwolle. Arriva waarschuwt reizigers er rekening mee te houden dat er helemaal geen treinen rijden. Ook zij verwijst naar social media voor een actuele stand van zaken.De treinen van de NS tussen Groningen en Zwolle rijden wel gewoon. NS-personeel staakt niet mee.