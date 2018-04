Deel dit artikel:











Schok bij vv Dwingeloo na hartstilstand 27-jarige speler De speler van Dwingeloo werd per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Zijn situatie is stabiel (foto: archief RTV Drenthe)

VOETBAL - Voetbalvereniging Dwingeloo is zondagochtend opgeschrikt door een hartstilstand van een 27-jarige speler van het tweede elftal. Medespelers reanimeerden hun teamgenoot op het veld en dat lijkt het leven van de jonge speler te hebben gered.

BHV

Dwingeloo 2 speelde een thuiswedstrijd tegen Oldeholtpade toen de 27-jarige speler onwel werd. “Hij viel ineens om”, geeft wedstrijdsecretaris van de senioren Lammert Noorman aan. “Gelukkig waren er een paar spelers die een BHV-opleiding gedaan hebben en die zijn direct begonnen met de reanimatie. Wij hebben voor dit soort gevallen een AED vlakbij het veld hangen.”



Situatie stabiel

Na de reanimatie werd de speler per ambulance naar het UMC in Groningen gebracht waar hij werd gedotterd en gestabiliseerd. “De laatste berichten zijn dat hij stabiel is en de doktoren hebben laten weten dat de snelle reanimatie door zijn medespelers zijn leven heeft gered”, laat Noorman weten.



Grote impact

De gebeurtenissen hebben een grote schok door de vereniging laten gaan. “Je hoort wel eens dat het bij andere clubs gebeurt en als het dan bij je eigen vereniging gebeurt dan heeft dat een grote impact. We hebben de wedstrijd van het vierde afgelast omdat daar veel vrienden van de getroffen speler in spelen. De wedstrijd van het eerste hebben we in goed overleg met het team en de scheidsrechters wel door laten gaan”, aldus Noorman.