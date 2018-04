Deel dit artikel:











Dubbele zege voor Streuer in Duits kampioenschap Bennie Streuer en bakkenist Gerard Daalhuizen waren ongenaakbaar in het Duits kampioenschap (Foto: Racesport.nl - Tiny Kolsters)

MOTORSPORT – Bennie Streuer uit Grolloo heeft met zijn bakkenist Gerard Daalhuizen een dominant weekend in het Duits kampioenschap achter de rug. Het Drentse span pakte in beide wedstrijden op het circuit van Oschersleben de winst.

Concurrentie

Zaterdag kwalificeerde Streuer zich al op de beste startplaats voor beide wedstrijden. Makkelijk kreeg de Drent het echter niet, want de Duitse combinaties van André Kretzer met Bjorn Bosch en Josef Sattler met Uwe Neubert legden hem het vuur aan de schenen.



Dubbele winst

Toch was de uitslag van de twee wedstrijden hetzelfde. Streuer bewaarde het beste voor de slotfase van de race en won op die manier zowel de eerste race op zaterdag als de tweede race op zondag. Sattler en Neubert werden twee keer tweede en Kretzer en Bosch eindigden twee keer als derde.



Ilse de Haas

Voor Streuers vriendin Ilse de Haas verliep het weekend een stuk lastiger. De dame die dit weekend haar eerste wedstrijd als coureur reed eindigde in de eerste race als zestiende en de tweede race als achttiende.