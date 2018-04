Achilles 1894 ziet titelkansen flink slinken na thuisnederlaag

VOETBAL - In voetbal is niets onmogelijk en zeker in de hoodfklasse A niet, maar dat Achilles 1894 de titelkansen niet meer in eigen hand heeft is na vanmiddag glashelder. De ploeg van trainer Paul Weerman verloor met 1-2 van DHC uit Delft en staat met nog vier duels te spelen 5 punten onder koploper SJC.

Op 13 mei komt de formatie uit Noordwijk naar Assen. Dat had de absolute kraker kunnen zijn. Nu is het 'slechts' een duel om de spanning weer terug te brengen.De thuisclub mag dat zichzelf aanrekenen. Met name in het eerste half uur gaven de roodhemden niet thuis. Het is dat doelman Morten Otto een uitstekende keeper is, want anders was het bij rust niet 1-1 geweest maar 1-3. Na 18 minuten zorgde Jordy Brouwer, volledig vrijstaand bij een vrjie bal, koppend voor de 0-1.Ids Hannema kreeg kort daarna de kans op de gelijkmaker, maar zijn inzet ging net naast. Aan de andere kant was Roy Speelman dichtbij de 0-2, want DHC voetbalde prima mee en was vooral in de omschakeling zeer sterk. Toch kwam Achilles 1894 op gelijke hoogte. Stan Haanstra bekroonde een prima individuele actie met zijn 20e goal van het seizoen: 1-1. De Assenaren wilden meer, maar kregen kort voor rust bijna de 1-2 om de oren toen Brouwer alleen op Morto af mocht. De doelman redde echter uitstekend.In de tweede helft zocht Achilles 1894 wel de aanval, maar ontbrak de echte overtuiging. "Dat vond ik ook", aldus Paul Weerman. "Ik vind dat je als speler moet aanvoelen wanneer een goal in de lucht hangt. Dat je soms even het tempo moet verhogen, snel een vrije bal moet nemen. Maar het leek wel een soort gelatenheid en dat kan niet wil je echt spelen om het kampioenschap." Grote kansen voor de thuisclub bleven dan ook uit. Aan de andere kant groeide het geloof en DHC kwam in het laatste kwartier steeds vaker gevaarlijk voor de goal van Achilles 1894. De eerste twee grote kansen werden nog verijdeld door Morten Otto, maar op een mislukte voorzet van Piqué was zelfs Otto kansloos: 1-2.