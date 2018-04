Opmerkelijk: jurywagen PWZ Zuidenveldtour rijdt over fiets (met video)

WIELRENNEN - Een opmerkelijk voorval in de 27e editie van de PWZ Zuidenveldtour gistermiddag, met in de hoofdrol een fiets, een jurywagen en een boze Duitser.

Bij een valpartij op de keien in Exloo was er een flinke valpartij, met onder andere Tijmen Eising uit Emmen. De Drent liep daarbij hoogstwaarschijnlijk een gebroken pols op. Een Duitser, Mark Dörre, had ook pech. Niet zozeer fysiek, maar wel met zijn materiaal.Een jurywagen, met daarin twee officials van de UCI en de KNWU, week uit naar het fietspad om de slachtoffers van de valpartij te ontwijken. Wachten totdat de versufte Dörre zijn fiets had opgeraapt, wilde de chauffeur van de auto echter niet en dus reed hij over de peperdure fiets heen. In beeld is de woedende Duitser te zien. "Ja, die Duitser was goed kwaad, die vloekte het uit", aldus Eising"Het heeft onze aandacht en ondanks dat er door de ploeg geen melding van is gemaakt, nemen wij contact op moet team Lotto Kernhaus", laat het bestuur van de PWZ Zuidenveldtour in een reactie weten.