Deel dit artikel:











Bushokjes in Assen doelwit vandalen Vernielde abri in Noorderpark (foto: Persbureau Meter) Ook deze is vernield (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - In de Asser wijk Noorderpark zijn de afgelopen tijd meerdere bushokjes vernield.

Afgelopen nacht werd een raam van een abri aan de Molenstraat stuk gegooid en gisteren moest een reclamezuil in een bushokje aan de Nobellaan het ontgelden.



Vorige week maandag werden eveneens drie bushokjes vernield. Begin dit jaar was het ook al meerdere keren raak in de wijken Noorderpark en Peelo. Wie verantwoordelijk zijn voor de vernielingen, is nog niet bekend.