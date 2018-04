Deel dit artikel:











Brand in basisschool in Eelde Isolatiemateriaal in het pand vatte vlam (foto: De Vries Media) De brandweer bluste het materiaal buiten (foto: De Vries Media)

EELDE - Er is vanavond brand uitgebroken in een leegstaande basisschool aan de Jan Steenweg in Eelde.

De brandweer kreeg rond kwart voor acht een melding dat er brand zou woeden. In het pand bleek isolatiemateriaal in brand te staan.



Brandweerlieden haalden het isolatiemateriaal uit het gebouw en blusten het op het schoolplein. Rond kwart over negen was de brand geblust. Hoe het vuur is ontstaan en hoe groot de schade is, is nog niet bekend.



Het pand van OBS De Westerburcht staat tijdelijk leeg vanwege een verbouwing. Het vernieuwde schoolgebouw moet volgend voorjaar worden geopend, meldt de school op haar website.