OV-staking: 'Dat had ik nog niet meegekregen' [update]

DRENTHE - Vanochtend was nog veel onduidelijk over de staking in het streekvervoer. Zo was het rond de klok van 6.15 uur nog erg rustig op de busremise in Hoogeveen, waar stakers zich in konden schrijven.

Het was onduidelijk of er überhaupt bussen zouden gaan rijden. Ook omdat er geruchten gingen dat een paar chauffeurs toch aan het werk wil.Qbuzz maakt op Twitter een einde aan de onduidelijkheid. Het bedrijf meldt dat er vandaag geen stads- en streekbussen in Drenthe rijden. "Over het verloop van morgen kunnen we morgenochtend pas meer duidelijkheid geven."RTV Drenthe-verslaggever Steven Ophoff maakt een ronde door Drenthe. Hij reed vanuit Hoogeveen naar Emmen. Op het station daar staan de blauw-witte Arriva treinen opgesteld. "Die rijden dus in ieder geval niet naar Zwolle heen en weer."Treinen van de NS rijden wel. NS-personeel staakt niet mee.Op het busstation is het uitgestorven. "Hier in Emmen heb ik dan ook alle bussen in de remise zien staan", zegt Ophoff. Toch was er nog wel een enkele reiziger te vinden. Een mevrouw die in de veronderstelling was dat ze wel met de bus van Emmen naar Groningen zou kunnen bijvoorbeeld. "Ik dacht dat het alleen om bussen hier in Emmen ging. Dat ik niet naar Groningen kan, dat had ik nog niet meegekregen. Ik moet naar m'n werk toe. Ik moet dan maar even wat gaan regelen."De meeste reizigers lijken wel mee te hebben gekregen dat er gestaakt wordt. Op het station in Emmen is het volgens Ophoff 'extreem rustig'.Er wordt gestaakt voor een verbeterde cao. Al sinds oktober onderhandelen de bonden daar met werkgevers over. Chauffeurs vinden de werkdruk te hoog, hun salaris te laag en klagen over een gebrek aan plaspauzes.