Deel dit artikel:











Staking in streekvervoer: nog veel onduidelijk Nog veel onduidelijk over staking in streekvervoer (archieffoto RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - Er is nog veel onduidelijk over de staking in het streekvervoer vandaag. Bij de remise in Hoogeveen, waar de stakers zich in kunnen schrijven, is het bijvoorbeeld nog erg rustig.





"Hoe dat dan qua dienstregeling moet gaan werken is onduidelijk", vervolgt Ophoff. Reizigers weten dus niet waar ze aan toe zijn. "Als je nu ergens staat te wachten op een bus, dan heb je wel een probleem."



Geen treinen

De treinen van Arriva tussen Emmen en Zwolle rijden vandaag en morgen in ieder geval niet. De treinen van de NS rijden wel gewoon. NS-personeel staakt niet mee.



Lees ook: OV-staking: twee dagen geen Arriva-treinen en minder bussen in Drenthe

Meer salaris en plaspauzes

Er wordt gestaakt voor een verbeterde cao. Al sinds oktober onderhandelen de bonden met werkgevers daarover. Chauffeurs vinden de werkdruk te hoog, hun salaris te laag en klagen over een gebrek aan plaspauzes. RTV Drenthe-verslaggever Steven Ophoff staat bij de remise in Hoogeveen en hij ziet wel bussen stilstaan. "Niemand hier weet mij te vertellen of ze nog gaan rijden vandaag. Zo gaan er namelijk ook geruchten dat toch een aantal mensen gewoon aan het werk wil gaan.""Hoe dat dan qua dienstregeling moet gaan werken is onduidelijk", vervolgt Ophoff. Reizigers weten dus niet waar ze aan toe zijn. "Als je nu ergens staat te wachten op een bus, dan heb je wel een probleem."De treinen van Arriva tussen Emmen en Zwolle rijden vandaag en morgen in ieder geval niet. De treinen van de NS rijden wel gewoon. NS-personeel staakt niet mee.Er wordt gestaakt voor een verbeterde cao. Al sinds oktober onderhandelen de bonden met werkgevers daarover. Chauffeurs vinden de werkdruk te hoog, hun salaris te laag en klagen over een gebrek aan plaspauzes.