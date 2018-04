Eerste rit kantoorbus trekt twee passagiers

ASSEN - Z'n eerste officiële rit heeft 'ie er op zitten: de kantoorbus. Deze rijdt vanaf vandaag van Assen naar Groningen, en weer terug.

De kantoorbus is bedoeld voor mensen die in Assen of Groningen werken en in de bus, op weg hiernaartoe, meteen aan de slag kunnen.In de bus zaten vanochtend twee passagiers. Een van de twee is Arthur Pols uit Zuidwolde. "Ik ben met de auto naar Assen gereden. Ik ga vandaag met de kantoorbus als experiment. Het lijkt me een stuk makkelijker, relaxter. Het laatste stukje naar Groningen is er altijd file en nu niet."Pols doelt erop dat de kantoorbus bij file, net als een lijnbus, gebruik kan maken van de vluchtstrook.De Zuidwoldiger werkt in Groningen en verwacht dat de problemen met de auto alleen maar groter worden in de stad, nu ze daar begonnen zijn met de werkzaamheden van de zuidelijke ringweg.Dat er tijdens de eerste officiële rit vanochtend, naast journalisten, maar twee passagiers waren, zegt volgens Pols niet zoveel. "Het is meivakantie, daardoor is het rustig. Ze zitten natuurlijk ook in de opstartfase."