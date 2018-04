Drenthe onderdeel van internationale Liberation Route

ASSEN - Drenthe is vanaf 5 mei de eerste noordelijke Nederlandse provincie die onderdeel wordt van de Liberation Route.

Deze route is er om herinneringen van de Tweede Wereldoorlog in leven te houden. Er zijn negen Europese landen die aan de Liberation Route meedoen.Er worden de komende tijd vijf zogeheten luisterplekken van de route in Drenthe onthuld. Deze markeringen staan geplaatst in het landschap. Via een informatiepaneel en een audioverhaal, in drie verschillende talen, wordt een verhaal verteld wat er op de betreffende plek heeft plaatsgevonden tijdens de oorlog.De eerste luisterplek wordt op 5 mei gepresenteerd in het centrum van Westerbork. Vooraf staat er een concert gepland achter het monument De Vlag. Dit begint om 19.30 uur. Een dag later volgt de presentatie bij Kamp Westerbork, en dan volgen Spier, Gasselte, het dorpscentrum in Westerbork en Hooghalen.De verhalen zijn gebaseerd op persoonlijke verhalen van ooggetuigen uit die tijd. Samen met vijf andere provincies zijn er zo'n tweehonderd luisterplekken.