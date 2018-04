Extra bussen op Bevrijdingsdag

ASSEN - Op Bevrijdingsdag rijden er in Drenthe extra bussen om feestvierders te vervoeren.

Zo rijdt lijn 20 komende zaterdag vaker. Deze bus gaat twee keer per uur tussen het station van Assen en een tijdelijke halte bij het Bevrijdingsfestival aan de Baggelhuizerplas. Diezelfde lijn 20 rijdt ook heen en weer naar Dieverbrug.Verder rijdt lijn 120 ieder uur op de route Dieverbrug, Dwingeloo, Diever, Meppel.Ook in Groningen is op 5 mei een Bevrijdingsfestival. Vanuit Drenthe gaan ook daar meer bussen dan normaal naartoe. Kijk voor de dienstregeling van alle (extra) bussen op de website van Qbuzz