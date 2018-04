Deel dit artikel:











Het weer in april: kletsnat en warm Het regende veel in april (foto: Pixabay.com)

ASSEN - April zit er bijna op. Een mooi moment om terug te blikken op het weer van deze maand.

"Het was kletsnat", begint RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag. "De meeste regen viel in Paterswolde. Daar viel 87 millimeter. Normaal is dat in de aprilmaand zo rond de 42 millimeter." Ook in Langelo (75mm) en in Peize (65mm) viel veel meer regen dan normaal.



Warm

April was dus nat, maar ook warm. "De gemiddelde temperatuur was bijna drie graden hoger. Normaal komen we uit op ruim 13 graden, nu zitten we op bijna 17 graden."



Ook viel het de weerman op dat het, met 183 zonuren, vrij zonnig was in vergelijking met voorgaande jaren. "Dat is toch bijna twintig uren zon meer dan normaal."



17 tot 18 graden

"Het weerbeeld wordt de komende dagen vriendelijker. Lagedrukgebieden worden ingewisseld voor hogedrukgebieden. Maar zover is het nog niet helemaal. Vanavond, vannacht en morgen is het nog onstuimig, met maximaal 11 graden. Daarna wordt het beter. De temperaturen gaan na donderdag omhoog, naar 17 tot 18 graden in het weekend. Er valt vrijwel geen neerslag."