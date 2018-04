Stelling: Ik ben tevreden over hoe ik eruit zie

ASSEN - Afgelopen Koningsdag was het niet koning Willem-Alexander of koningin Maxima die de tongen losmaakte, maar prinses Amalia. Vele kijkers van het evenement hadden een mening over haar op social media.

Zo was er veel kritiek op de kleding van de 14-jarige prinses. Vooral de lichtroze pantalon was het mikpunt van spot. En daar bleef het niet bij. Ook ging het op Twitter en Facebook veelvuldig over het gewicht Amalia. Ze zou te dik zijn volgens velen.Op deze kritiek werd fel gereageerd door andere kijkers, die van mening zijn dat deze zeer ongepast is. En zo ontstond er discussie over het veroordelen van andermans uiterlijk.Mensen oordelen regelmatig over iemand anders zijn of haar voorkomen, maar zullen ongetwijfeld ook iets van dat van zichzelf vinden. Hoe zit dat bij u: bent u tevreden over hoe u eruitziet?