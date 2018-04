Beeld Hans Heyting duikt op in sloot

BORGER - Het beeld van schrijver Hans Heyting is weer opgedoken. Een loonwerker vond het bronzen beeld vorige week in een sloot aan de Westeres bij Zwiggelte.

Bijna vijf jaar geleden werd het borstbeeld uit Borger gestolen. Dat gebeurde in de nacht van 21 op 22 oktober 2013.In dezelfde nacht verdween ook het eveneens bronzen beeld van schrijver en radiomaker Max Douwes in Klijndijk. Dat beeld is nog niet terecht. Jans Polling, onder meer bekend van het Radio Drenthe-programmaen ook schrijver, zou het niet gek vinden als het beeld van Douwes nu ook ergens in een sloot gevonden wordt.Vorig jaar werd een nieuwe, gietijzeren, versie van het borstbeeld van Hans Heyting in Borger onthuld door Jan Germs, Gerard Nijenhuis en Jans Polling. Die laatste laat aan RTV Drenthe weten dat het gietijzeren beeld gewoon blijft staan. "Waarschijnlijk gaat het gevonden beeld naar het Huus van de Taol in Beilen. Of er wordt een andere mooie plek voor gezocht."Ook van Max Douwes werd een nieuw beeld gemaakt.