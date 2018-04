Deel dit artikel:











Vrouw gooit glas in gezicht: 120 uur werkstraf In een kroeg gooide de vrouw een glas in het gezicht van een andere vrouw (foto: ANP/Remko de Waal)

HOOGEVEEN - Voor zware mishandeling in een kroeg in Hoogeveen is een 25-jarige vrouw uit Coevorden bestraft met een werkstraf van 120 uur.

De vrouw gooide een glas in het gezicht van een andere vrouw. Die liep een snijwond in haar gezicht op.



Uitgescholden

De Coevordense was op 17 november vorig jaar met vrienden in Hoogeveen op stap. In de rokersruimte van een kroeg gooide ze een glas bier in het gezicht van een 18-jarige vrouw. Die zou haar hebben uitgescholden, zei de vrouw tegen de rechter.



Filmpje

Een camera legde het incident vast. Het filmpje werd op zitting getoond. Er was te zien dat het slachtoffer met een vriendin in de rokersruimte zat. De Coevordense kwam met haar vrienden binnen. Zij schoof naast de jongere vrouw en gooide een glas met bier in haar gezicht.



Litteken

"U had geen aanleiding om dit te doen", meende de rechter. Het slachtoffer moest daarop naar de dokterspost. De dokter haalde glas uit de wond en hechtte die. De vrouw heeft sindsdien een litteken in haar gezicht.



Een dag cel

Naast de werkstraf legde de rechter de Coevordense een voorwaardelijke celstraf van twee maanden op. De vrouw kreeg eerder een werkstraf opgelegd voor mishandeling. De wet schrijft voor dat in dat geval een celstraf moet volgen. Daarom legde de rechter haar ook een celstraf van een dag op.



Ook moet ze het slachtoffer een schadevergoeding van ruim 900 euro betalen.