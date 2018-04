Deel dit artikel:











Gieten werkt aan de toekomst Dak van de voormalige pastorie van jeugdsoos The House in Gieten (foto: RTV Drenthe)

GIETEN - Veel beeldbepalende gebouwen in Gieten staan momenteel in de steigers. De werkzaamheden sluiten aan bij de Centrumvisie van de gemeente die het centrum een flinke boost moet geven.

Supermarktondernemer Jan Abbas zit in de platformgroep voor de plannen van de gemeente en die is enthousiast over alle werkzaamheden in het dorp. "We zijn zeker op de goede weg. Het duurt allemaal wel wat langer doordat je met vele vastgoedeigenaren zit, maar ik word hier wel vrolijk van", zegt Abbas.



Hotel Braams

In 2016 ging Hotel Braams failliet en kwam het leeg te staan. Inmiddels heeft het pand een nieuwe eigenaar en wordt het gedeeltelijk omgebouwd tot een woon-zorgcentrum voor demente ouderen en reguliere woningen voor jongeren. In het pand blijft een restaurant met zaalruimte en een klein aantal hotelkamers gevestigd.



Soos

Jeugdsoos The House raakte de afgelopen jaren ten prooi aan vandalisme. Er waren brandjes en vernielingen. Eind vorig jaar werd bekend dat het pand is verkocht aan de familie Langebeeke. Het echtpaar gaat wonen in de pastorie en wil in het voormalige soosgebouw een duurzaamheidscentrum bouwen.



Gezondheidscentrum

Tegenover 'The House' staat het voormalige waterschapsgebouw in de steigers. In het gebouw komt een fysiotherapeut, een apotheek en twee huisartspraktijken. Deze zomer moeten de werkzaamheden, inclusief nieuwbouw, klaar zijn.



Extra parkeerplaatsen

De voormalige dokterswoning, naast de Jumbo-supermarkt, wordt omgebouwd tot bakkerij met terras. Bakker Job, die nu nog tegenover de supermarkt zit, gaat verhuizen. Een deel van de grond rondom het nieuwe pand wordt door de gemeente Aa en Hunze gebruikt om extra parkeerplaatsen te realiseren.



Garage Vlieghuis

De gemeente Aa en Hunze heeft ook ideeën aangekondigd voor het terrein van de voormalige Garage Vlieghuis. Het pand gaat tegen de vlakte en er komen nieuwe woningen. Wanneer de werkzaamheden beginnen is nog niet duidelijk.



Reuring

De gemeente is druk bezig om het centrum van Gieten mooier, compacter en gezelliger te maken. Binnenkort wil Aa en Hunze met het uitvoeringsprogramma van de centrumvisie komen. Hierin staat precies wat er wanneer gaat gebeuren en wat de kosten zijn.



Naast alle verbouwingswerkzaamheden willen de gemeente en de platformgroep ook meer reuring in het centrum van Gieten. Wethouder Heijerman denkt bijvoorbeeld aan het podium in het centrum voor optredens of andere gelegenheden.



"Dat is denk ik wat de reuring brengt en wat mensen vrolijk maakt. En waardoor mensen zeggen: ik moet boodschappen hebben. Ik wil even winkelen en op een terrasje zitten en vervolgens is er ook nog het een en ander te beleven", aldus Heijerman.