OV-staking: 'Vertrouwen in de vakbonden staat onder druk'

ASSEN - "Ons vertrouwen in de vakbonden staat onder druk", dat zegt voorzitter Fred Kagie van de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer.

Hij doet die uitspraak bij RTV Noord De relatie tussen de vakbonden en OV-werkgevers is door de 48-uurs staking verslechterd. "We moeten ons vanaf dit punt herbezinnen hoe we nu verder gaan in de onderhandelingen", aldus de VWOV.De werkgevers laken de handelswijze van de vakbonden in de onderhandelingen tot dusver en wijzen naar het onderhandelingsresultaat dat op 15 januari werd bereikt. "We hebben het glas geheven. Daar hebben we met elkaar voor getekend."De manier waarop de FNV vervolgens handelde zit de werkgevers dwars. "FNV heeft drie maanden de tijd genomen om het de leden voor te leggen. Wij kregen daarna een week om bij het kruisje te tekenen voor de nieuwe eisen", aldus het VWOV."De bonden geven aan dat wij afspraken niet zouden gaan uitvoeren op regionaal niveau", gaat het VWOV verder. "Maar dat is niet waar. We hebben überhaupt nooit de kans gehad om de afspraken tot uitvoering te brengen."De stakingsbereidheid is volgens de werkgevers beperkt. Naar eigen zeggen zijn er veel verlofaanvragen voor maandag en dinsdag. "Hieruit maken wij op dat veel collega's geen positie willen innemen", aldus Kagie.