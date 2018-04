Drenthe heeft gemiddeld aantal jongeren in jeugdzorg

ASSEN - In Drenthe kreeg het afgelopen jaar 11,2 procent van de jongeren tot en met 17 jaar jeugdzorg. Daaronder vallen jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Onze provincie ligt daarmee op het landelijke gemiddelde.

Dat blijkt uit cijfers van het CBS. In 2015 lag dit gemiddelde op 11 procent, zo bleek uit cijfers van Jeugdhulpregio Drenthe. Bij Groningen is het percentage in 2017 12,6 en in Friesland is dat 11,1. Limburg is met 13,5 procent koploper. Onderaan de lijst staat Noord-Holland met een percentage van 10 procent.Onder de gemeenten Drenthe is de gemeente Assen koploper met het aantal jongeren in deze leeftijdscategorie dat gebruik maakte van de jeugdzorg. Daar staat het percentage op 15,07.In totaal waren er meer dan 405.000 jongeren in Nederland die onder de jeugdzorg vielen. Dat is een stijging van 39.000 personen in vergelijking met drie jaar eerder. De meesten van hen ontving jeugdhulp. Hieronder vallen onder meer jongeren met psychische problemen, gedragsproblemen, een verstandelijke beperking of opvoedingsproblemen.Relatief gezien werd de meeste jeugdhulp verleend in de vier grote steden, dat zijn de gemeenten met 250 duizend inwoners of meer. Van de kinderen jonger dan 18 jaar ontving bij die gemeenten 13,7 procent jeugdhulp. In de categorie jongeren van 18 tot en met 22 jaar werd in de grote steden met meer dan 250 duizend inwoners jeugdhulp geleverd aan bijna 2,3 procent van de jongeren.