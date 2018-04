Qbuzz, Arriva en Connexxion gaan strijd aan om busvervoer

ASSEN - Drie vervoerders hebben zich ingeschreven voor de concessie voor het openbaar busvervoer in Noord-Nederland. Het gaat om Qbuzz, Arriva en Connexxion. Hierbij wordt gekeken welke vervoerder een pakket van lijnen toegekend krijgt.

De bedrijven willen alle drie het busvervoer in Groningen en Drenthe verzorgen. Dat gaat dan in vanaf 15 december 2019.Op dit moment verzorgt Qbuzz het busvervoer in Drenthe. Wel rijden er ook bussen van Arriva door de provincie. Die komen vanuit Friesland, waar Arriva de aanbesteding won. Arriva reed tot acht jaar geleden ook in Drenthe, maar destijds nam Qbuzz het over.Het OV-bureau Groningen Drenthe bepaalt uiteindelijk wie er als winnaar uit de bus komt. Eind juni dit jaar wordt dat bekendgemaakt. Gekeken wordt naar de beste prijs-kwaliteitsverhouding.Het OV-bureau maakte dat nieuws vandaag bekend, op de dag dat er een landelijke staking is in het streekvervoer.