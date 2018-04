Deel dit artikel:











Ondernemer probeerde winst op te krikken met hennep De kwekerij werd ontdekt aan een pand in Meppel (foto: Pixabay.com)

MEPPEL – Voor het kweken van hennep in een pand aan de Paardemaat in Meppel, moet een ondernemer uit het Overijsselse Wanneperveen een werkstraf van 180 uur uitvoeren. De helft hiervan is voorwaardelijk.

De kwekerij werd op 10 januari ontdekt nadat buren klaagden over stankoverlast. In twee ruimtes stonden in totaal 331 hennepplanten. In een derde ruimte hingen 25 planten te drogen.



De man verkeerde in financieel zwaar weer, zei hij tegen de rechter. Hij hoopte met het kweken van hennep wat extra omzet te boeken. Hij wist dat dit illegaal was. Hij had een keer eerder geoogst: "maar die was zo beroerd, daar heb ik niets mee verdiend”, zei de man.



De man is niet eerder veroordeeld. De rechter gaat ervan uit dat de man op deze wijze zo’n 14.000 euro heeft verdiend. ''Ik hou rekening met uw penibele situatie, uw proceshouding en mats u. U betaalt hiervan de helft: 7000 euro”, zei de rechter.