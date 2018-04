Deel dit artikel:











Kapotte trein staat stil bij Hooghalen [update] Kapotte trein bij Hooghalen (RTV Drenthe/Anneke Dijkstra)

ZWIGGELTE - Tussen Beilen en Hooghalen, bij de overgang ter hoogte van de Zwiggelterweg, stond vanmiddag een trein stil.

Volgens de NS ging het om een defecte trein. De dienstregeling was een tijd lang verstoord.



Het is niet bekend wat er met de trein aan de hand was.