Raadsel waarom deel A28 onder water kwam te staan

EELDE - Dat het maandag in de vroege ochtend hard regende, is zo klaar als een klontje. Maar waarom het wegdek op de A28 tussen Groningen-Zuid en Eelde deels onder water kwam te staan, is nog een raadsel.

"Extreem weer, extreme regenval", vat woordvoerder Baudina Schaafsma van Rijkswaterstaat de situatie samen. "We hebben een rijstrook afgesloten, zodat we de kolken konden reinigen." Afvoergoten en kolken voeren het water van de snelweg af, meldt RTV Noord Normaal gesproken dan, want maandag bleef het water tot na de ochtendspits liggen. "We gaan op zoek naar de oorzaak. Het wegdek is in 2017 nog vervangen. Volgens de capaciteitsberekening moet de weg dit aankunnen. Dit was extreem. Half Nederland stond zo'n beetje blank."