CT-scans kankerpatiënten voortaan door specialisten Treant onderzocht Treant Bethesda Hoogeveen (foto: Treant)

HOOGEVEEN - Treant heeft een betere manier gevonden om te kunnen bepalen of chemotherapie werkt bij kankerpatiënten.

CT-scans waarop moet worden vastgesteld of de chemo aanslaat, werden eerder altijd beoordeeld door de dienstdoende radioloog. Nu doet een radioloog dat die gespecialiseerd is in CT-scans bij kanker. Ook wordt er gewerkt met een zelf ontwikkelde checklist. Op deze manier wordt een betrouwbare beeldvorming verzekerd, zo zegt Treant.



Die checklist wordt volgens Treant ontwikkeld in samenwerking met oncologen. "Zo weten we zeker dat we niets missen. De hoofdbehandelaar kan zo precies zien of de chemotherapie werkt", zegt radioloog en medisch manager Allard Olthof.