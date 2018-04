Deel dit artikel:











Celstraf voor fietsendieven uit Polen Agenten vonden de fietsen op de carpoolplaats bij Gasselte (foto: RTV Drenthe/Kim Stellignwerf)

ASSEN/GIETEN - Twee Polen (29 en 31 jaar) moeten voor een fietsendiefstal in Gieten vier weken de cel in.

De mannen laadden op 11 december in Gieten fietsen in hun bestelbus. Een agent in burger zag dit en belde zijn collega's. Het busje reed weg. De agent rende op het busje af en gooide zijn handschoenen op de voorruit om het rijden te beletten. De bestuurder schrok, maar reed door.



Sporen in de sneeuw

De politie zette het busje bij Borger aan de kant. De wagen was leeg. De vier gestolen fietsen vonden de agenten terug in een stalling op de carpoolplaats bij Gasselte. Die nacht had het gesneeuwd. De sporen in de sneeuw verraadden de afslag naar de carpoolplek.



Plassen

De Polen wisten van niets, zeiden ze tegen de agenten. Ze hadden alleen een plek gezocht om te kunnen plassen. Beiden verschenen niet voor de rechter.