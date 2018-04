Deel dit artikel:











Tekort aan vakmensen in de bouw leidt tot lange wachttijden Er is een tekort aan vakpersoneel in de bouw (foto: RTV Drenthe/Andries Ophof)

EMMEN - Stijgende lonen, oplopende wachttijden en werkgevers die om personeel vechten. Dat is zo ongeveer hoe het er tegenwoordig aan toegaat in de bouwsector. Er is namelijk een flink tekort aan vakpersoneel.

Ineke Kemper

Bouwmensen is een uitzendorganisatie en opleidingsinstituut gericht op de bouwsector. Vandaag heeft leerlingen coördinator Alex Brommers meerdere sollicitatiegesprekken met jongeren die in de bouw aan de slag willen. "Het tekort aan personeel loopt op. Landelijk zijn er zo'n tienduizend vacatures dus we kunnen nieuwe aanwas heel goed gebruiken."



Met je handen iets maken

Een van de jongens die komt solliciteren is de 16-jarige Luuk Smit. Hij ziet een baan als timmerman wel zitten. "Eerst is er niks en dan staat er ineens een schuurtje of een groot huis, dat vind ik mooi," zegt Luuk.



Door een werk,- en leertraject te volgen bij Bouwmensen heeft hij meteen bouwgarantie. "We worden dagelijks gebeld door bedrijven of we nog iemand voor ze hebben", legt Brommers uit. "En niet alleen maar bouwvakkers maar ook schilders, loodgieters en elektriciens. Want je kunt als timmerman wel voor productie zorgen, maar de rest heb je ook nodig."



Geduld is een schone zaak

Er zijn inmiddels flink wachttijden als je een huis wil laten bouwen of verbouwen. "Laat ik het zo zeggen: als je over een week of twee drie wil gaan bouwen dan kun je het wel schudden. En bij sommige schilders moet je zelfs wel acht maanden wachten," aldus Brommers.



In september beginnen zo'n vijftig studenten aan hun opleiding.