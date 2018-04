Bezorgende broers uit Emmen gaan nu door het hele land

EMMEN - Bezorgservice Bezorgland is inmiddels in het hele land bezig. Begin dit jaar werd de bezorgdienst door horecabroers Hendrik en Dirk de Gooijer uit Emmen opgericht, omdat zij de positie van Thuisbezorgd.nl zat waren.

De bezorgdienst was in eerste instantie bedoeld voor de gemeente Emmen en omgeving, maar aanvragen komen nu vanuit het hele land.De broers waren voorheen eigenaar van snackbar Oscars in het centrum van Emmen. Zij waren het percentage dat zij moesten afdragen aan Thuisbezorgd beu en startten daarom met Bezorgland en verkochten de snackbar.Thuisbezorgd vraagt veertien procent van de prijs, Bezorgland vier procent. De broers willen met hun bedrijf naar eigen zeggen klanten bewust maken van de kosten die ondernemers hebben aan bezorgen."Er melden zich uit het hele land ondernemers bij ons", zegt Hendrik de Gooijer. "Er zijn daar ook ondernemers bij die het eerst te duur vonden, maar het bij ons wel willen proberen."De broers deden het eerst samen, maar omdat het bedrijf zo snel groeit hebben ze inmiddels personeel in dienst. "We doen het nu met zes tot acht man. En we houden de orders 24 uur per dag in de gaten."De uitbreiding ging sneller dan verwacht, geeft Hendrik toe. "We wilden eerst in Emmen en omgeving, maar we gaan nu van Zeeland en Heerhugowaard tot aan Friesland. We willen het hele land bedekken uiteindelijk, daar zijn we nu druk mee bezig."Een woordvoerder van Thuisbezorgd gaf in een eerdere reactie aan dat het prima naast Bezorgland kan werken. "We juichen concurrentie toe. Het is een vrije markt en daar hoort het bij. Iedereen die dat wil kan een website starten, zo zijn we zelf immers ook begonnen."