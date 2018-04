LottoNL Jumbo neemt afscheid van Gerben Jorritsma

Deel dit artikel:











SCHAATSEN - LottoNL Jumbo gaat na vijf seizoenen niet verder met schaatser Gerben Jorritsma uit Diever. De 24-jarige langebaanschaatser wist zich dit seizoen niet te plaatsen voor internationale wedstrijden.

Geschreven door Karin Mulder

"Het is jammer dat de samenwerking hier ophoudt. Ik heb het altijd erg naar m'n zin gehad in de ploeg. Maar na vijf jaar is iets anders misschien ook wel goed voor mij. Ik hoop binnenkort bekend te maken dat ik met een nieuw team kan samenwerken", laat Jorritsma weten.



In 2015 verraste hij in Calgary door z'n eerste wereldbekerwedstrijd te winnen op de 1.000 meter. Een week later won hij brons op dezelfde afstand in Salt Lake City.



Kjeld Nuis wacht nog steeds

Vandaag trok de ploeg wel Antoinette de Jong aan. Daarmee staan er inmiddels negen schaatsers onder contract. Kjeld Nuis uit Emmen wacht nog altijd. Zijn contract loopt per 1 mei af. "We hopen komende week weer een gesprek te hebben en duidelijkheid te krijgen", laat manager André Boskamp weten.



Volgend seizoen neemt Lotto afscheid van de ploeg en gaat Jumbo alleen verder.