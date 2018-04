Deel dit artikel:











Buurtvereniging Bargermeer laat zich niet aan de kant zetten: 'Dit is illegaal' De Lidl in Noordbarge is een van de kwesties die de wijk bezighoudt (foto: Google Streetview)

EMMEN - Het voltallige bestuur van buurt- en huurdersvereniging Bargermeer-Meerveld is vorige week donderdag naar huis gestuurd. Het oude, afgezette bestuur van zes leden laat het hier niet bij zitten. "Nee, zeker niet", zegt Joke Vrieling, voorzitter van het oude bestuur.

Het bestuur werd vorige week donderdagavond afgezet door een twintigtal leden tijdens een ingelaste ledenvergadering. "Deze is illegaal en niet conform de statuten en is daarom niet rechtsgeldig", aldus Vrieling. "Veel mensen die er op die avond waren, zijn niet eens lid."



'Verhoudingen herstellen'

Het gekozen interim-bestuur, spreekt dat tegen. Volgens dat nieuwe bestuur mag er een buitengewone ledenvergadering uitgeroepen worden als er geen vertrouwen meer in het bestuur is. De planning is dat er op vier juni een nieuw bestuur gekozen wordt. "Wij willen ondertussen bezig met het herstellen van de verstoorde verhoudingen en alles in warmte overdragen", licht nieuw bestuurslid Rik Lucas toe.



Een van de kwesties die de wijk bezighoudt is de verbouw van de Lidl. Omwonenden vrezen een toename van verkeersoverlast en vrachtverkeer en zij zouden door de buurtvereniging onvoldoende gehoord zijn.



'Geen overdracht van sleutels en andere zaken'

Maar de verhoudingen in de wijk zijn al langere tijd verstoord. Vier leden werden eerder al door het oude bestuur geroyeerd, na ruzies over de wijkkrant en een doodsbedreiging aan het adres van de voorzitter. Een vertegenwoordiger van het Breder Overleg Kleiner Dorpen moest eraan te pas komen om de gemoederen te sussen.



Het nieuwe bestuur heeft in een brief aan het afgezette bestuur geschreven dat het morgenochtend bij het buurtgebouw de sleutels, agenda en zaken als de boekhouding komt ophalen. Daarop reageren de bestuursleden per mail dat dit niet gaat gebeuren.



Wordt dus vervolgd.