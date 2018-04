Westerveld heeft over twee weken een nieuw college

Deel dit artikel:











DIEVER - Is het akkoord dat de partijen Progressief Westerveld, DSSW/SW en Gemeentebelangen in Westerveld sluiten nu wel of niet een raadsakkoord? De oppositiepartijen, VVD, CDA en PvdA, dachten van wel. Klopt niet, zeggen de partijen die samen willen werken.

De gemeenteraad is ingelicht over het verloop van de gesprekken. De 'lokalen' willen in Westerveld een nieuw college vormen. Daarbij willen ze alle plannen die ze hebben niet helemaal dicht timmeren. Er is inspraak mogelijk van de inwoners en van de drie partijen die niet meepraten.



Geen belangrijke punten ingeleverd

Vorige week spraken VVD, CDA en PvdA hun verbazing uit over het verloop van de besprekingen. Het zou anders worden dan anders. Niet zoals vier jaar geleden. Toen schreven VVD, CDA en PvdA een compleet collegeprogramma. Een programma waar de andere partijen weinig invloed op hadden. Nu zou de oppositie in ieder geval hun belangrijkste punten in mogen leveren. Ze hadden, zo zeggen ze, huiswerk meegekregen van formateur Paul Weijers. "Ik snap dat de drie denken dat ze over alles mee mogen praten", zegt Wijers.



"Misschien heb ik het wel zo gezegd, maar er is geen sprake van een raadsakkoord. We gaan ook niet alles dicht timmeren." Bovendien hebben de drie geen punten die ze belangrijk vinden ingeleverd. "Als je punten hebt, dan moet je ze geven. Dan nemen we ze mee."



7 mei klaar

Progressief Westerveld, DSSW/SW en Gemeentebelangen leveren elk vijf punten in die ze belangrijk vinden in bij Weijers. Die worden geregeld in een akkoord. Dat kan overal over gaan. Weijers wil er niet op vooruit lopen. De rest is dus open. VVD, PvdA en CDA wachten af wat er komt. 7 mei moet er een onderhandelingsakkoord zijn met een financiële doorrekening. Een week later moet het nieuwe college er zijn. Dan zal ook blijken wat de invloed van de inwoners van Westerveld nog is.