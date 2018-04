Initiatiefnemer omstreden vuurwerkopslag Coevorden wil plan doorzetten

COEVORDEN - De familie Kallenkoot gaat door met het plan om in het centrum van Coevorden een vuurwerkopslag te bouwen en vanuit een winkel vuurwerk te verkopen. Dat zegt een woordvoerder van de gemeente Coevorden.

Over het plan is onrust ontstaan en daarom was er vanmiddag een gesprek. Maar de broers gaan door met het plan, zo was de uitkomst.Wettelijk gezien staan ze daarmee volledig in hun recht. "En wij als gemeente kunnen er van alles van vinden, maar als de aanvraag voldoet aan alle regels, dan moeten we een vergunning verlenen", zo legt Liesbeth Mennink van de gemeente Coevorden uit. Burgers kunnen nog wel bezwaar maken tegen de vergunning.Dat gaat ook zeker gebeuren, zegt Ineke Heidemans. Zij woont boven de winkel aan de Friesestraat, waar een bunker van drie bij drie gebouwd gaat worden en waar tot tweeduizend kilo vuurwerk mag worden opgeslagen."Als het nou voor een paar dagen was, dan zou het nog bespreekbaar zijn, maar het gaat om een permanente opslag. Onze slaapkamer ligt erboven, dat is geen fijn idee", aldus Heidemans. Ze is een beetje geschrokken van de commotie. "Het hakt er flink in. Maar wij zijn niet de enigen die problemen met het plan hebben. Ik denk dat meer dan dertig omwonenden tegen zijn."Heidemans trok al verschillende keren bij de gemeente aan de bel. "De ambtenaar zei dat ik niet steeds van het ergste uit moest gaan. Blijkbaar mag je hier in de binnenstad van alles verkopen." Gemeentewoordvoerder Liesbeth Mennink benadrukt dat de opslag van vuurwerk aan zeer strenge regels gebonden is.De initiatiefnemers geven morgenochtend meer uitleg over de plannen voor vuuwerkverkoop en opslag in de Friesestraat in Coevorden.