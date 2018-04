Ongeveer 60 minderjarigen met alcoholvergiftiging opgenomen in Drents ziekenhuis

Deel dit artikel:











ASSEN - Bijna zestig minderjarige jongeren zijn vorig jaar met een alcoholvergiftiging opgenomen in een Drents ziekenhuis. Dit blijkt uit een inventarisatie van de GGD Drenthe.

De GGD belde met de ziekenhuizen in Drenthe. In het Wilhelminaziekenhuis Assen belandden vorig jaar 38 jongeren met een alcoholvergiftiging. In de ziekenhuizen in Hoogeveen en Emmen gaat het om ongeveer tien kinderen per ziekenhuis. Er is er een piek te zien van opnames bij feesten en evenementen, zoals de TT.



Het onderzoek is nog niet helemaal klaar. Zo wordt er nog gekeken naar de opnames van minderjarigen met een alcoholvergiftigingen in ziekenhuizen in Friesland en Groningen.