Vernielingen bij Terhorsterzand: 'Het is weer zover'

BEILEN - Op het Terhorsterzand bij Beilen zijn opnieuw vernielingen geweest. Volgens boswachter Albert Henckel zijn twee picknickbanken vernield. "Het is weer zover."

Het is niet de eerste keer, zegt de boswachter. "Vorig weekend waren er ook wat vernielingen en was een bank uit de grond getrokken", aldus Henckel. "Ook was er veel rotzooi achtergelaten. Ik heb de bank vorige week maandag zelf herplaatst, met een vrijwilliger. De rotzooi hebben we ook opgeruimd."Maar het duurde dus niet lang voordat de picknickbank opnieuw werd vernield. Vandaag kreeg Henckel weer een melding. "Toen ik ging kijken, waren inderdaad weer twee banken eruit getrokken. Maar nu zijn de banken ook vernield en in de zwemplas gegooid." Volgens Henckel lag er ook weer allemaal rotzooi rond de plas.De boswachter zegt dat hij nog aangifte gaat doen. "Maar eerst moeten we de banken opruimen en kijken of we nieuwe gaan plaatsen."