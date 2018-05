Deel dit artikel:











Rolder Boys laatste halve finalist Onze Club Junior Cup Wiechers juicht na zijn golden goal voor Rolder Boys

VOETBAL - Rolder Boys is de vierde en laatste halve finalist in de eerste editie van de prestigieuze Onze Club Junior Cup. Nadat het team van coaches Youri Loen en Emil Bijlsma na twee pouleduels exact gelijk eindigde met LEO moest er een golden goal aan te pas komen.

Rens Wiechers werd de gevierde man, want binnen een minuut zorgde hij met een prachtig schot van afstand voor de beslissing.



'Bal veroveren en rammen'

De goal was fraai en volledig volgens de tactiek van de formatie uit Rolde. "Het is heel duidelijk bij ons. Wij rammen gewoon vanuit alle hoeken en standen op die goal", aldus Wiechers. "En nu gaan we door. We winnen de finale ook... O, wacht er eerst nog een halve finale? Maar dat is voor ons ook geen probleem", klinkt het zelfverzekerd.



Loting

Met Rolder Boys is dus het kwartet halve finalisten bekend. Raptim, CEC en DZOH zijn de andere drie teams die we de komende twee zondagen terug zullen zien. Aanstaande zondag is het de beurt aan Rolder Boys en DZOH en volgende week zondag strijden CEC en Raptim tegen elkaar. De grote finale is dan op zondag 20 mei te zien in Onze Club.