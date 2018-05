Vanavond bekerkraker in Meppel: Haalt Alcides de finale?

VOETBAL - Nog nooit won Alcides de noordelijke districtsbeker, maar de oudste ploeg uit Meppel is er dit seizoen heel dichtbij. Vanavond kan het team van Wilko Niemer zich ten koste van zaterdaghoofdklasser Urk plaatsen voor de finale.

De andere finalist is zaterdageersteklasser Flevo Boys, dat verrassend Staphorst uitschakelde in de halve finale. Staphorst, dat de afgelopen twee seizoenen de districtsbeker won, was ook dit seizoen weer de grote favoriet.Mocht Alcides de finale bereiken dan is de kans groot dat het duel tegen Flevo Boys (op neutraal terrein) aanstaande zaterdag al wordt gespeeld. Beide teams hebben dan geen competitieverplichtingen.Alcides richtte zich dit seizoen eigenlijk volledig op de titel in de zondag 1e klasse F. Die mogelijkheid is ook nog steeds volledig aanwezig, maar sinds de verloren thuiswedstrijd tegen Hoogeveen heeft die ploeg de beste papieren.Alcides is nog wel koploper in de 1e klasse F, met 52 punten uit 23 duels. Hoogeveen heeft twee punten minder, maar ook een wedstrijd minder gespeeld. Die moeten de Hoogeveners aanstaande zondag inhalen, op eigen veld tegen nummer 4, vv Emmen.De route naar de halve finale van de beker ging voor Alcides langs DESZ, Ruinerwold, WVF, Steenwijker Boys, VWC, Oudehaske, LAC Frisia en Drachtster Boys. Tegen die laatste ploeg speelde de formatie uit Meppel met 2-2 gelijk, maar werd er na strafschoppen gewonnen.Door de zege op Drachtster Boys stelde Alcides ook deelname aan het landelijke bekertoernooi in het volgend seizoen zeker.Urk ontdeed zich op weg naar het duel van vanavond van FC Oldemarkt, vv Groningen, SVBO en Be Quick Dokkum. De huidige nummer 9 in de hoofdklasse B stroomde pas in de tweede knockoutronde in.Het duel in Meppel begint vanavond om 20.00 uur. Morgen in Drenthe Nu is een samenvatting te zien.