Ook vandaag geen streekbussen en -treinen

ASSEN - Het is vandaag de tweede dag van de landelijke staking in het streekvervoer. Opnieuw rijden er geen streekbussen en geen regionale treinen.

Zo rijdt er op het traject Emmen-Zwolle geen enkele trein van vervoerder Arriva. Ook de streekbussen van Qbuzz blijven in de remise vandaag.De staking duurt tot 23.00 uur. Vanmiddag is er een demonstratie in Den Haag. Alle stakende chauffeurs zijn opgeroepen daar naartoe te komen.Volgens de bonden is de eerste stakingsdag goed verlopen. Meer dan 85 procent van het personeel legde het werk neer, meldde FNV.Door twee dagen het werk neer te leggen willen vakbonden FNV en CNV hun eisen voor een nieuwe cao bij de regionale vervoersbedrijven kracht bijzetten. Die cao geldt voor in totaal 12.000 werknemers.