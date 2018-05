Deel dit artikel:











'Als ik 67 ben, moet ik m'n huis wegdoen en op straat verder leven' Actie tegen nieuwe wet voor mensen met een arbeidsbeperking (foto: Pixabay.com)

HOOGEVEEN - Het kabinet wil de participatiewet aanpassen. Het moet voor werkgevers aantrekkelijker worden om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Bijvoorbeeld doordat deze arbeidsgehandicapten aan het werk mogen onder het minimumloon.

De plannen schieten bij veel mensen met een arbeidsbeperking in het verkeerde keelgat. Zij willen gelijk behandeld worden. Daarom wordt vandaag actie gevoerd in Den Haag.



Een van de actievoerders is Ruben Kleine uit Hoogeveen. Hij heeft niet-aangeboren hersenletsel. Kleine voert actie met Wij Staan Op, een organisatie die opkomt voor mensen met een arbeidsbeperking. "We proberen vandaag zoveel mogelijk handtekeningen binnen te halen. Ook gaan we flyeren tegen de kabinetsplannen."



'Zes miljoen mensen op straat'

Kleine vindt het onbegrijpelijk dat het kabinet de nieuwe wet wil invoeren. "De wet moet van tafel, want het betekent dat de kans groot is dat er straks zes miljoen mensen op straat komen te staan, omdat ze minder geld gaan krijgen."



Kleine komt zelf ook in de problemen als de kabinetsplannen doorgaan. Hij bouwt bijvoorbeeld ook geen pensioen meer op. "Als ik 67 jaar ben, moet ik m'n huis wegdoen en op straat verder leven."



Fellere acties

​Vandaag komen een paar duizend mensen naar Den Haag, om zich te laten horen. "Als er vervolgens niets verandert, gaan wij door met actievoeren. Dat zullen dan veel fellere acties zijn", is Kleine strijdbaar.



Petitie

Wij Staan Op is ook een petitie begonnen om het kabinet duidelijk te maken dat de plannen niet doorgevoerd moeten worden. "Die petitie is nu ondertekend door zo'n 83.000 mensen."