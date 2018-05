'Te weinig chauffeurs bereid om vandaag een lijn op te starten'

ASSEN - "Het zijn twee bijzondere dagen, maar absoluut geen leuke", zegt Michel van der Mark van Qbuzz, naar aanleiding van de tweede stakingsdag van de busmaatschappij.

"Vanochtend hebben we opnieuw een inventarisatie gehad, maar het bleek dat er onvoldoende chauffeurs bereid waren om te werken om een lijn op te starten." Van der Mark zegt dat dit met zo'n 10 chauffeurs mogelijk was geweest, maar dat aantal is er dus niet. "Het percentage dat niet en wel wil rijden is ongeveer 90 procent tegenover 10 procent."De staking zorgt hier en daar voor verdeeldheid bij de werknemers, erkent Van der Mark. "Er zitten chauffeurs op verschillende locaties, om zo de spanning er wat uit te halen. Want je moet later wel met elkaar door."De chauffeurs in het streekvervoer zijn teleurgesteld, zegt hij. Ze staken voor een betere cao, maar die is er nog niet gekomen. "We dachten dat we eruit waren, maar dat bleek ineens toch niet het geval. Dan moet je in gesprek, maar dat is niet meer gekomen."Dat de stakingen voor vele passagiers erg onpraktisch is, moge duidelijk zijn. Toch zijn er weinig boze reacties, zegt Van der Mark. "Er is veel begrip bij de mensen. Het belangrijkste is voor velen dat ze duidelijkheid hebben. Rijden de bussen wel of niet." Voor morgen, woensdag, is in ieder geval helder dat de bussen weer rijden."Vervolgens is het belangrijk dat we zo snel mogelijk weer met de werkgevers in gesprek gaan. Er wordt al gesproken van landelijke estafettestakingen door het land, maar ik denk en hoop dat we voor die tijd tot een afspraak komen en dat weten te voorkomen."