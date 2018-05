Werknemers van distributiecentrum Jumbo kiezen voor regeling

BEILEN - Een grote meerderheid van de werknemers van distributiecentra van supermarktketen Jumbo kiest voor nieuwe arbeidsvoorwaarden in de vorm van een zogeheten arbeidsvoorwaardenregeling (avr).

De ongeveer 3000 logistiek medewerkers, waaronder die in Beilen, kregen van hun werkgever de keuze tussen zo'n regeling of de laatste cao.De keuze voor de regeling is een klap voor de vakbonden. Zij zetten vorig jaar juist in op een nieuwe cao en organiseerden stakingen om hun eisen kracht bij te zetten. Jumbo passeerde met het avr-voorstel vervolgens de bonden.Driekwart van de medewerkers bracht zijn stem uit. Daarvan koos 96 procent voor een avr, maakt Jumbo vandaag bekend. Zij krijgen met terugwerkende kracht vanaf februari van dit jaar een loonsverhoging van 1 procent en in 2019 een salarisverbetering van 1,5 procent. De regeling is ook van toepassing op de 1500 uitzendkrachten in distributiecentra van de supermarktketen.