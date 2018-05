Deel dit artikel:











Dag van de Arbeid: 'Harder nodig dan ooit' Samenkomst tijdens Dag van de Arbeid vorig jaar (foto: ANP/Jerry Lampen)

ASSEN - Op 1 mei 1890 werd 'ie in het leven geroepen door de socialistische en communistische arbeidsbewegingen: de Dag van de Arbeid. Sindsdien is deze dag een jaarlijkse traditie geworden. En dat is belangrijk, zegt Riek van Kampen van vakbond FNV.

"De betekenis van deze dag is wat weggezakt. Wij hebben als doel om duidelijk te maken dat 'ie er nog is", zegt Van Kampen over de dag die ervoor zorgde dat werkdagen terug werden gebracht naar acht uur.



Volgens Van Kampen is deze wereldwijde dag harder nodig dan ooit. "Kijk om je heen. Mensen die drie baantjes nodig hebben om een economisch zelfstandig bestaan te kunnen hebben, mensen bij wie het zorgvuldig opgebouwde pensioen onder druk komt te staan en arbeidsbeperkten die misschien wel onder een sociaal minimum moeten gaan werken."



Van Kampen gaat vandaag naar het Malieveld in Den Haag. Niet om te staken, maar om zich te laten zien. "Ik hoorde dat er jaarlijks meer inschrijvingen zijn voor de samenkomst. Vandaag komen er duizenden mensen", zegt Van Kampen. "Eerst vindt er een grote mars door Den Haag plaats en daarna treffen we elkaar op het Malieveld. Dat zijn zowel personen die een baan hebben, als mensen die in een uitkeringssituatie zitten."