PvdA maakt zich zorgen over techniekonderwijs in Drenthe

ASSEN - De PvdA in Drenthe maakt zich zorgen over de toekomst van het techniekonderwijs in de provincie. Steeds meer scholen overwegen om hun techniekopleidingen te sluiten.

De opleidingen zijn volgens de partij van belang voor de maakindustrie en de installatie- en bouwsector in Drenthe. Daarom stelt de PvdA vragen aan Gedeputeerde Staten over de situatie.De partij wil bijvoorbeeld weten of er concrete aanwijzingen zijn dat er techniekopleidingen in Drenthe gesloten gaan worden.De PvdA reageert hiermee op een onderzoek dat RTL Nieuws deed. Daaruit blijkt dat een derde van de vmbo's met een techniekafdeling erover nadenkt om die te sluiten, door een tekort aan leerlingen. Techniekopleidingen zijn relatief duur en er is geen geld voor investeringen.Ook afgelopen najaar waren er zorgen bij de PvdA om de techniekopleidingen in Drenthe. Toen ging het over de verouderde machines die gebruikt worden.Destijds stelde de partij ook vragen aan Gedeputeerde Staten. Uit de antwoorden blijkt volgens de partij dat er een aarzeling is in het maken van fundamentele keuzes om de uitdagingen in het technisch vmbo-onderwijs aan te gaan. Ook zou er een relatief gebrek aan investeringsbereidheid binnen het bedrijfsleven zijn om in het beroepsonderwijs te investeren en samenwerkingen aan te gaan.Daarom wil de PvdA ook van de provincie weten of de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven inderdaad hapert en of de provincie kansen ziet om de investeringen in het techniekonderwijs te stimuleren.