Stelling: Staken is zinloos

ASSEN - Personeel van Qbuzz en Arriva legt vandaag, net als gisteren, het werk neer. Dat stakingen geen uitzonderingen zijn, blijkt uit cijfers van het CBS.

Afgelopen jaar werd er uitzonderlijk vaak gestaakt in ons land. 32 keer, om precies te zijn. Dit is het hoogste aantal sinds 1989. In totaal waren er in 2017 zo'n 147.000 mensen betrokken bij de acties.Drenthe onttrok zich hier niet aan. Zo ging onder meer het personeel van het distributiecentrum van Jumbo in Beilen, de leraren van het basisonderwijs en werknemers van Buigcentrale Steenbergen de barricaden op.Niet iedereen doet dat graag. Deze groep ziet staken eerder als vechten tegen de bierkaai. Anderen vinden juist dat je zo voor je rechten opkomt en lopen fier met een spandoek boven hun hoofd over het Malieveld.Aan welke kant staat jij in deze? Zou je ook actievoeren als je het niet eens bent met de werkomstandigheden of zie je het nut er niet van in?