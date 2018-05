Drugsverdachte No Surrender mag enkelband afdoen

EMMEN – No Surrenderlid Albert B. uit Nieuw-Amsterdam hoeft niet langer een enkelband te dragen. De rechtbank in Assen bepaalde vandaag dat het elektronisch toezicht van de man, die wordt verdacht van drugshandel, moet worden beëindigd.

De 51-jarige man werd in oktober 2016 aangehouden op verdenking van handel in cocaïne, xtc-pillen en speed in Emmen, Groningen en Duitsland. Hij zat negen maanden in voorarrest en werd in juli vorig jaar vrijgelaten in afwachting van zijn strafzaak. Die zou dinsdag worden behandeld, maar werd uitgesteld, omdat er nog drie getuigen moeten worden gehoord.De rechtbank liet de man vorig jaar onder strenge voorwaarden vrij. Zo moest hij onder meer een enkelband dragen, zodat de reclassering kon zien waar hij was en mocht hij niet naar het buitenland. Zijn advocaat Roy van der Wal vroeg de rechtbank tijdens een regiezitting dinsdag om de teugels te laten vieren. Hij vond dat zijn cliënt ook weer de grens over moest kunnen, zodat hij bijvoorbeeld over de grens in Duitsland kan tanken.Officier van justitie Henk Mous was tegen, juist omdat hij ook in Duitsland in drugs zou hebben gehandeld. De rechtbank gaf hem gelijk. Mous verzette zich niet tegen het afdoen van de enkelband.In de zaak zijn nog drie andere verdachten, onder wie Ayhan B. (50) uit Emmen, die ook lid is van motorclub No Surrender. B. zit op dit moment vast, maar dat is voor een andere strafzaak rond de motorclub, waarbij ook captain Henk Kuipers betrokken is. Ayhan B. is begin maart opgepakt voor onder meer diefstal met geweld, mishandeling, bedreiging en afpersing.Kuipers wordt verdacht van dertien misdrijven, waaronder het leidinggeven aan een criminele organisatie. In juni is er een regiezitting in zijn zaak. Wanneer de zaak tegen Albert B. en zijn medeverdachten verder gaat, is nog niet duidelijk.