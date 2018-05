Deel dit artikel:











Drie Assenaren opgepakt om drugshandel Er zijn drie Assenaren aangehouden in Groningen (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Drie mannen uit Assen zitten vast op verdenking van handel in drugs. Gisteren werd het drietal in een pand in de Madame Curiestraat in Groningen aangehouden, meldt politie Groningen Stad & Haren.

In het huis vond de politie 800 euro en een nog onbekende hoeveelheid drugs. Een team van de politie ging op onderzoek uit nadat er meldingen kwamen van overlast. De verdachten (23, 25 en 43 jaar) zitten vast voor verhoor.