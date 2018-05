Deel dit artikel:











Duitsers overspoelen Emmer kringloopwinkels op Dag van de Arbeid Het Nivon zangkoor zingt de Internationale (foto: Jeanine Hofsteenge/RTV Drenthe)

EMMEN - De Dag van de Arbeid zorgt voor veel Duitse bezoekers in Emmen. In Duitsland is deze dag een nationale feestdag en daardoor is iedereen vrij. Een reden voor veel Duitsers om de grens over te gaan.

Vrije dag

Hoewel de Dag van de Arbeid een internationale feestdag is, is dit in Nederland geen vrije dag. De dag wordt wel op sommige plekken gevierd, zoals door Nivon Natuurvrienden. In hun vestiging in Emmen wordt jaarlijks een 1-meiviering georganiseerd, met traditiegetrouw het zingen van de Internationale.



"In Duitsland hebben we niet zoveel kringloopwinkels, daarom kom ik nu op mijn vrije dag naar Nederland. Ik heb een oud boerderijtje gekocht en nu zoek ik hier oude meubels", aldus een Duitse bezoeker.