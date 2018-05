Deel dit artikel:











Drankhandelaar verdacht van misbruiken jonge stagiairs Een drankhandelaar zou de jonge stagiairs hebben betast (foto: ANP/Remko de Waal)

ASSEN - Een 61-jarige ondernemer uit Assen wordt verdacht van ontucht met drie stagiairs van 14 en 15 jaar. De man is eigenaar van een drankenhandel in zijn woonplaats.

De drie jongens hebben bij de politie verklaard dat ze zijn betast door de Assenaar. In ruil daarvoor zouden ze drank, sigaretten en kleding hebben gekregen.



Getuige horen

De man verscheen vandaag voor de eerste keer voor de rechtbank in Assen. De zaak werd nog niet behandeld, omdat de advocaat van de man nog onderzoekswensen had. Hij vroeg de rechtbank om zes getuigen te mogen horen bij de rechter-commissaris. De rechtbank wees één getuige toe.



De Assenaar ontkent het misbruik. Hij zegt dat het een opzetje van een moeder van één van de jonge stagiairs is, die zijn zaak wil overnemen. Zijn advocaat sprak van een gerichte actie.



Smaad en laster

De Assenaar heeft aangifte van smaad en laster gedaan. Die zaak neemt het Openbaar Ministerie pas in behandeling als de zedenzaak van de man is afgehandeld. De officier van justitie stak niet onder stoelen of banken dat hij weinig van het verhaal van de man gelooft.



De getuige die nog moet worden gehoord, is bij de politie niet verhoord, maar kan volgens de advocaat van de man wel meer vertellen over de gang van zaken in het Asser bedrijf. Als de getuige is gehoord, gaat de rechtszaak verder. Het is nog niet bekend wanneer.