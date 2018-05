Nu ook in de winter vanaf Eelde naar Turkije

EELDE - Plannen om in november naar Turkije op vakantie te gaan? Dan kun je met het vliegtuig vanaf Groningen Airport Eelde.

Iedere maandag in november vliegt Corendon naar Antalya. Het is voor het eerst dat deze vlucht buiten het zomerseizoen wordt aangeboden.Corendon vliegt in de zomerperiode al vanaf Eelde naar de Turkse plaats. Volgens de maatschappij is dat een succes en daarom is besloten ook in november de reis aan te bieden.Mochten de vluchten in november een succes zijn, dan overweegt Corendon om ook in februari en maart van 2019 die kant op te vliegen.